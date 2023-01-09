Такую позицию Шмид аргументировала необходимостью сохранить "каналы связи" с россиянами. Она добавила, что "держать дипломатические каналы открытыми не значит договариваться", а "сидеть за одним столом – не значит обмениваться дипломатическими любезностями".
Раньше ПА ОБСЕ не смогла изгнать делегацию России: в ответ Украина бойкотирует работу
Я считаю, что с сегодняшней точки зрения есть смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ,
– сказала Шмид.
Кроме того, Шмид отметила, что в отличие от Совета Европы, у ОБСЕ нет механизма приостановления членства, из-за которого можно было бы исключить Россию.
"ОБСЕ родилась по противостоянию времен "холодной войны". Она была основана странами, которые имели очень разные интересы, но хотели предотвратить эскалацию", - пояснила генеральный секретарь.
Россия блокирует принятие решений ОБСЕ по Украине
- Ранее Украина призвала исключить РФ из ОБСЕ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство России в ОБСЕ "составляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе".
- В ноябре постоянная делегация Верховной Рады Украины объявила бойкот в парламентской ассамблее ОБСЕ из-за того, что из этого института ее не смогли отстранить россиян.
- Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что, несмотря на войну, Россия до сих пор имеет делегацию в этом органе.