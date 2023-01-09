Таку позицію Шмід аргументувала необхідністю зберегти "канали зв'язку" з росіянами. Вона додала, що "тримати дипломатичні канали відкритими не означає домовлятися", а "сидіти за одним столом – не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

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Я вважаю, що з сьогоднішнього погляду є сенс, щоби Росія продовжувала залишатися членом ОБСЄ,

– сказала Шмід.

Крім того, Шмід зазначила, що на відміну від Ради Європи, ОБСЄ не має механізму призупинення членства, через який можна було б виключити Росію.

"ОБСЄ народилася з протистояння часів "холодної війни". Вона була заснована країнами, які мали дуже різні інтереси, але хотіли запобігти ескалації", – пояснила генеральна секретарка.

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