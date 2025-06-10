Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Відбувся черговий обмін полоненими

Додому під час обміну полоненими повернулися важкопоранені та травмовані воїни. За словами Володимира Зеленського, всі звільнені потребують негайної медичної допомоги.

Поранених та важкохворих військових передали в межах першого етапу великого обміну полоненими. Це вже друга група, яку вдалося повернути цього тижня. Учора додому повернулися бійці з різних родів військ, яким 25 років і менше.

До України з жахливого ворожого полону приїхали воїни зі Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Додому повернулися й оборонці Маріуполя, які були в неволі більше ніж три роки. Звільнити з поневолення вдалося солдатський та сержантський склад, а також офіцерів.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає,

– повідомив президент України.

Полонені українці повернулися додому / Фото з телеграму Володимира Зеленського

У військових діагностували абсолютно різні хвороби – ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених – гепатит та туберкульоз. Вони отримають належне забезпечення та медичну допомогу.