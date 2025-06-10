Окупаційна армія не піклується про те, щоб забирати поранених з поля бою й іноді ситуація доходить до абсурду. Про один із таких випадків 24 Каналу розповів начальник секції оперативного планування штабу 4 батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.

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Як росіяни ставляться до своїх побратимів

Російська армія втрачає на полі бою немалу кількість техніки та ще більшу кількість особового складу. Втрати противника великі, бо на них просто не зважають. У піхотний штурм, наприклад, відправляють групу людей: дійшли – добре, не дійшли – погано. І погано радше для тих людей, які так і не змогли виконати завдання та повернутися.

Про евакуацію "трьохсотих" взагалі не мовиться, вони навіть не розглядають такого варіанту. Був випадок, що не дійшовши до нашого фронту метрів 500, один ворожий військовий був сильно пораненим. Під кущем він "прожив" 3 дні, поки не виліз звідти і не попросив його "добити",

– розповів Богдан Патьо.

Росіяни не робили нічого для того, аби врятувати чи хоча б допомогти своєму побратиму. Такий випадок – один із багатьох, що вкотре свідчить про те, як в армії ворога не цінують особовий склад.

Варто також зауважити, що у такий спосіб росіяни проводять розвідку боєм, намагаючись визначити вогневі позиції Збройних Сил України. У разі успіху окупанти завдають ударів і по живій силі, і по техніці української армії. За словами старшого лейтенанта НГУ, такі дії можуть свідчити про підготовку до масштабного штурму.

Актуальні втрати ворога

Станом на 10 червня 2025 року втрати росіян у живій силі доходять майже до мільйона. З початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 998 080 своїх бійців, з яких 960 ліквідували за добу 9 червня.

Також вражають і втрати окупантів у техніці. Мовиться про знищення: