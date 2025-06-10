Станом на ранок 10 червня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 998 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 червня 2025 року

Особового складу – близько 998 080 (+960),

танків – 10919 (+4),

бойових броньованих машин – 22768 (+9),

артилерійських систем – 28982 (+48),

РСЗВ – 1412 (+1),

засобів ППО – 1183 (+0),

літаків – 416 (+2),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),

крилатих ракет – 3330 (+15),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107),

спеціальної техніки – 3912 (+1).

Втрати ворога на 10 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ