Станом на ранок 10 червня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 998 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 10 червня 2025 року
- Особового складу – близько 998 080 (+960),
- танків – 10919 (+4),
- бойових броньованих машин – 22768 (+9),
- артилерійських систем – 28982 (+48),
- РСЗВ – 1412 (+1),
- засобів ППО – 1183 (+0),
- літаків – 416 (+2),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
- крилатих ракет – 3330 (+15),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107),
- спеціальної техніки – 3912 (+1).
Втрати ворога на 10 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ