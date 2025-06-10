Станом на ранок 10 червня втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 998 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також "Заманив літак ворога у пастку": як F-16 вперше в історії збив винищувач Су-35 на Курщині

Втрати ворога на 10 червня 2025 року

  • Особового складу – близько 998 080 (+960),
  • танків – 10919 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22768 (+9),
  • артилерійських систем – 28982 (+48),
  • РСЗВ – 1412 (+1),
  • засобів ППО – 1183 (+0),
  • літаків – 416 (+2),
  • гелікоптерів – 337 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40057 (+239),
  • крилатих ракет – 3330 (+15),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51455 (+107),
  • спеціальної техніки – 3912 (+1).

Втрати ворога на 10 червня 2025 рокуВтрати ворога на 10 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ