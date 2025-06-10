По состоянию на утро 10 июня потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 998 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 10 июня 2025 года

  • Личного состава – около 998 080 (+960),
  • танков – 10919 (+4),
  • боевых бронированных машин – 22768 (+9),
  • артиллерийских систем – 28982 (+48),
  • РСЗВ – 1412 (+1),
  • средств ПВО – 1183 (+0),
  • самолетов – 416 (+2),
  • вертолетов – 337 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40057 (+239),
  • крылатых ракет – 3330 (+15),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107),
  • специальной техники – 3912 (+1).

Втрати ворога на 10 червня 2025 рокуПотери врага на 10 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ