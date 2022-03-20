Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный решил поблагодарить фонд за поддержку.

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Генштаб благодарит "Вернись живым"

По его словам, кто-то лично служит в армии, а кто-то помогает войску 24/7.

Сегодня хочу поблагодарить "Вернись живым" – крупнейший в Украине фонда – компетентной помощи армии. С 24 февраля по 18 марта команда организации собрала для войска 2 291 324 310,43 гривны. И это, кроме криптовалютных и наличных переводов,

– заявил Залужный.

Он добавил, что за первые три недели войны фонд закупил имущества на сумму 1193849577, 33 гривны, и передал защитникам и защитницам множество технических средств, в частности:

7 954 средства связи разного типа

2 546 шлемов

1 293 единицы тепловизионной, ночной и другой оптики

1 312 бронежилетов

573 квадрокоптера

Главнокомандующий ВСУ говорит, что эти цифры впечатляют, и являются наиболее красноречивой иллюстрацией единства нации со своим войском.

Справка: "Вернись живым" – один из крупнейших фондов помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе, а после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 – военным и волонтерам на территории ведения активных боевых действий.

Информацию о том, как перевести деньги для фонда "Вернись живым" , можно просмотреть по ссылке .

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Полный текст сообщения Генштаба ВСУ в Фейсбуке:

Ми неодмінно переможемо.

Навколо нашої перемоги об'єдналися всі сили добра цього світу. Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає війську.

Сьогодні хочу подякувати Повернись живим — найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії.

З 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 291 324 310,43 гривні. І це, не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів. За перші три тижні повномасштабного вторгнення Росії фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 гривні, й передав нашим захисникам та захисницям десятки тисяч технічних засобів, зокрема: 7 954 засоби зв’язку різного типу, 2 546 шоломів, 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики, 1 312 бронежилетів і 573 квадрокоптерів.

Ці цифри вражають. І вони - найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом.

Команда "Повернись живим" — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто. Пані Лесю, яка займається фінансами. Аналітика, який знову став розвідником. Співробітників фонду, які втратили власні домівки. Пашу, який вчора під обстрілом вивіз із "сірої зони" покинутого напризволяще дідуся. Та інших членів команди, що 24/7 пліч-о-пліч із нами рятують Україну.

Разом до Перемоги!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine генерал Валерій Залужний