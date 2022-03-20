Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислав Баник. Он пояснил, что фонд "Вернись живым" выбрали, потому что он регулярно делает закупки и публично отчитывается.
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Сразу на первом экране
Баник сказал, что в военное время отчеты могут быть с задержками. Это из-за того, что в "Вернись живым" круглосуточно заняты помощью армии.
Чтобы помочь армии не надо никуда переходить, ни на один другой сайт. Просто через действие выбираешь сумму и по номеру карты, Apple Pay или Google Pay спокойно платишь средства,
– сказал Баник.
Он отметил, что это вызывает доверие и дает большее внимание и доступ к услуге, которую разместили на первом экране приложения. То есть желающим прислать деньги не нужно искать реквизиты.
Как помочь армии через Дию: смотрите видео