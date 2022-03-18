Эта первая масштабная мировая кибервойна разворачивается на наших с вами глазах – каждую минуту, каждый день, она будет завтра и после, как минимум – до нашей победы. Лидером кибервойны с уверенностью можно назвать Министерство цифровой трансформации Украины. Команда вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова менее чем за месяц организовала такой мощный фронт онлайн-борьбы, что им восхищается весь мир. И приобщается.

Важно Первая в мире кибервойна началась, – Федоров

Пока в онлайн пространстве продолжаются кибербои, мы в рамках проекта "Интервью24" поговорили с руководителем по развитию электронных услуг в Минцифры Мстиславом Баником.

За последние 3 недели Минцифра частично изменила свою работу. Это и не удивительно, ведь из-за войны запросы украинцев стали совсем другими. Так, в приложении Дия появились сразу несколько полезных сервисов – еДокумент и еПоддержка, телевидение и радио, а еще – можно сразу через приложение перебросить деньги на поддержку армии (что призываем вас делать) или помочь СБУ и сообщить местонахождение российских войск и техники.

Итак, ответы на все вопросы о безопасности и новых услугах Дии, планах на будущее, о StarLink-интернете от Илона Маска и успешную кибервойну и IT-армию – читайте в разговоре с Мстиславом Баником.

Интервью с Мстиславом Баником в видеоформате

Как работает Дия во время войны

Минцифра и Дия сейчас держат такой важный киберфронт в войне с Россией. Как изменилась в целом работа Министерства во время войны? Есть ли услуги, которые вы поставили на "стоп" и над чем работаете сейчас?

Конечно, многих начало войны застало врасплох. Но не могу сказать, что много каких-то проектов поставили на ожидание.

Незадолго до начала войны, до нападения России, у нас состоялся Diia Summit, на котором мы презентовали новые услуги, сервисы и результаты нашей работы за последний длительный период. Обычно, и на этот раз это не было исключением, после Diia Summit мы скорее продолжаем налаживать процессы, проверять, чтобы все работало. То есть продолжаем отладку тех сервисов, которые уже запущены.

Не могу сказать, что нынешняя ситуация сильно ударила (по Дии – 24 канал), но, конечно, появилось большое количество абсолютно новых задач и вызовов, которые нас ждали с начала войны.

С начала войны из соображений безопасности госреестры отключили, соответственно цифровой паспорт или водительское удостоверение в Дии не всегда были под рукой. Но хочу подчеркнуть, что даже во время сложного военного положения мы запускаем новые услуги и сервисы в Дии, которые являются самыми необходимыми для украинцев.

Какие новые услуги появились в Дии

Первое. Мы запустили еПоддержку в размере 6500 гривен для людей, которые являются предпринимателями или наемными работниками в регионах, где ведутся активные боевые действия. Соответственно эти люди могут подаваться на получение дополнительных денег, поскольку у них нет возможности работать, вести предпринимательскую деятельность и так далее. Ну и к тому же в еПоддержке уже полностью сняты все ограничения на использование именно карты еПоддержка. Люди могут снимать наличные, рассчитываться за что угодно. Фактически, еПоддержка превратилась в такую социальную карту для поступлений.

в размере 6500 гривен для людей, которые являются предпринимателями или наемными работниками в регионах, где ведутся активные боевые действия. Соответственно эти люди могут подаваться на получение дополнительных денег, поскольку у них нет возможности работать, вести предпринимательскую деятельность и так далее. Ну и к тому же в еПоддержке уже полностью сняты все ограничения на использование именно карты еПоддержка. Люди могут снимать наличные, рассчитываться за что угодно. Фактически, еПоддержка превратилась в такую социальную карту для поступлений. Второе. Мы запустили Дия.TV и Дия.Радио в мобильном приложении. Причина очень проста – враг пытается бить по телевизионным вышкам, отключать или глушить интернет. Поэтому для того, чтобы у людей была возможность понимать, что происходит в стране, какая повестка дня, иметь доступ к именно украинским новостям, они могут при наличии хоть какого-то интернета, смотреть несколько каналов, которые круглосуточно ведут марафон, и слушать общественное радио.

Сейчас один из мобильных операторов вообще обнулил счет трафика, то есть даже если человек круглосуточно смотрит телевидение через Дию, ему не считаются расходы трафика. Ждем такие же решения и от других.

в мобильном приложении. Причина очень проста – враг пытается бить по телевизионным вышкам, отключать или глушить интернет. Поэтому для того, чтобы у людей была возможность понимать, что происходит в стране, какая повестка дня, иметь доступ к именно украинским новостям, они могут при наличии хоть какого-то интернета, смотреть несколько каналов, которые круглосуточно ведут марафон, и слушать общественное радио. Сейчас один из мобильных операторов вообще обнулил счет трафика, то есть даже если человек круглосуточно смотрит телевидение через Дию, ему не считаются расходы трафика. Ждем такие же решения и от других. Третье. Мы быстро запустили донаты на украинскую армию через фонд "Вернись живым" и максимально просто настроили быструю интеграцию. Просто через Дию можно выбирать сумму оплаты и прислать ее фонду.

и максимально просто настроили быструю интеграцию. Просто через Дию можно выбирать сумму оплаты и прислать ее фонду. Четвертое. Также мы недавно запустили чат-бот еВраг . Он по сути выполняет ту же функцию, что и телеграм-бот Службы безопасности Украины @stop_russian_war_bot. Главное отличие от других ботов – авторизация через app Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео, и делает информацию более прозрачной, чтобы наши коллеги из соответствующих силовых ведомств скорее могли обрабатывать ее. Кроме того, человеку проще добраться до этого чат-бота в один клик через Дию.

. Он по сути выполняет ту же функцию, что и телеграм-бот Службы безопасности Украины @stop_russian_war_bot. Главное отличие от других ботов – авторизация через app Дия. Это нужно, чтобы диверсанты не могли спамить фейковыми фото или видео, и делает информацию более прозрачной, чтобы наши коллеги из соответствующих силовых ведомств скорее могли обрабатывать ее. Кроме того, человеку проще добраться до этого чат-бота в один клик через Дию. Пятое. Мы запустили еДокумент. Что это такое и зачем он нужен? Это совершенно новая сущность – работа еДокумента рассчитана именно на военное время. Данные формируются на основе данных, которые мы получаем из Bank-ID – фамилия, имя отчество, серия и номер паспорта, налоговый номер и тому подобное. Или же если человек авторизуется с помощью NFC и использует для этого ID-карту или заграничный паспорт, то соответственно там содержится эта же информация. ЕДокумент доступен офлайн, он не привязан к государственным реестрам. Поэтому люди, которые забыли документы из-за суеты, потеряли их вместе с домами, имеют возможность пользоваться еДокументом. Тем более наши коллеги из других стран с большим пониманием к этому относятся. В принципе, используя Дию, довольно много людей выезжают даже за границу. Чтобы еДокумент появился в вашей Дии необходимо обновить приложение.

Пожалуй, из основного это все, что мы сейчас сделали.

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ЕДокумент на самом деле очень классный и удобный во время войны. А еще он выглядит очень патриотично и внизу имеет легендарное послание российского корабля. Почему решили добавить этот лозунг и кому вообще пришла такая идея?

Это общее, командное. Возможно, идею подал Михаил Федоров, хотя точно я уже не помню. Слишком быстро происходит вся работа. И знаете, это (лозунг на еДокументе – 24 канал) – часть ободрения для наших людей.

Как выглядит еДокумент в Дии: видео

Чем особенны все "военные" услуги Дии

Вы уже рассказали, чем еВраг отличается от чат-бота СБУ. Знаю, что на самом деле такие вещи максимально засекречены. Но насколько эффективен чат-бот в Дии и сколько людей пользуются им?

В первые сутки запуска у нас было 100 проверенных обращений. В частности, мы со своей стороны проверили, что это не фейковые геолокации (расположение российских войск – 24 канал), и мы были готовы их передавать. Люди довольно активно включаются. У нас все-таки более 15 миллионов пользователей, это дается в знаки. Поэтому украинцы очень активно пользуются таким государственным сервисом.

Как сообщить о вражеской технике в еВраге: видео

Круто! А как насчет еПоддержки – в каких областях сейчас люди могут получить деньги и сколько уже подано заявок?

Что касается областей, это:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Днепропетровская,

Киевская,

Киев.

В программе принимают участие все банки, которые подключены к еПоддержке: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank., izibank, ПУМБ, Правэкс Банк.

На данный момент (по состоянию на вечер 17 марта) на еПоддержку подано 2 миллиона 900 тысяч заявок.

Понимаю, что Минэкономики должно было бы рассчитать деньги для всех пострадавших. Но с вашей стороны, регулируете это как-то и возможно ли, что впоследствии будут ограничения по количеству людей, которые подаются на получение 6500 гривен?

Нет. Ни в коем случае. Мы в этом случае, как и всегда, являемся техническим реализатором. То есть Кабмин, который решает размер оплаты, как это все должно работать, другие условия, а мы просто технически реализуем их видение. У нас ни в коем случае нет задачи ограничить количество желающих. И что касается запланированных средств в бюджете, то, думаю, Минэкономики рассчитали эту сумму и все средства в полной мере.

Еще одна действительно крутая услуга в Дии касается отправки денег на армию. Я воспользовалась ею в первый же день – это надежный способ, и я понимала, что деньги пойдут на проверенный счет. С момента запуска сколько денег уже перечислили на помощь нашим защитникам?

По состоянию на вечер 17 марта украинцы уже собрали на помощь армии в Дии 150 миллионов гривен. К сбору средств присоединились более 160 тысяч человек.

Мы выбрали фонд "Вернись живым" как крупнейший и такой, что регулярно делает закупки и публично отчитывается о том, что он приобрел. Поэтому мы вместе с ними настроили интеграцию. Понятно, что в военное время, в такой ситуации отчеты могут быть с задержками, потому что они круглосуточно заняты помощью армии.

Чтобы помочь армии не надо никуда переходить, ни на любой другой сайт. Просто через Дию выбираешь сумму и по номеру карты, Apple Pay или Google Pay спокойно платишь средства. Это, во-первых, вызывает доверие, а во-вторых, дает большее внимание и доступ к услуге, ведь мы разместили ее на первом экране.

Поэтому желающим перечислить средства на армию не надо искать реквизиты и так далее, а просто открыть Дию и сразу это сделать.

Как перевести средства на армию в Дии: видеоинструкция

Есть еще услуги в Дии, которые пока недоступны онлайн в условиях войны из-за временного отключения реестров? Например, еМалыш. Как украинцам регистрировать сейчас ребенка и когда возможно будет вернуть эти услуги?

Есть временные сценарии для людей в оффлайне. Они не связаны с Дией, к сожалению. Напомню, что Дия не хранит персональные данные, а лишь подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены. И тем более есть много ситуаций, когда сейчас дети рождаются в бомбоубежищах и там нет всего, нет соответствия тому процессу, который бы предусматривал использование еМалыша. Однако мы работаем над решением, чтобы услуга стала более доступной.

Сейчас рождение малыша можно зарегистрировать офлайн. Рассказываю, как это сделать. Отделы государственной регистрации актов гражданского состояния работают в штатном режиме. Кроме городов и районов, где ведутся активные боевые действия, ребенка можно зарегистрировать в любом отделе, который работает. Независимо от места рождения ребенка и проживания родителей. Просто необходимо показать бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Обратите внимание! "Интервью 24" – новый проект на сайте 24 Канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему. Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Какие услуги сейчас не работают в Дии

Что касается других услуг, которые отключены, то сейчас это:

регистрация места жительства. Поскольку на период военного положения эта услуга в принципе недоступна людям.

налоговые услуги. Ждем, когда налоговая оповестит нас, что они готовы со своей стороны технически продолжать обслуживание этих сервисов. И тогда мы сразу их вернем обратно.

Знаю, что с начала войны были отключены реестры, из которых Дия подтягивала данные, некоторые документы были недоступны. Но министр Федоров уже рассказал, что в приложении снова будет подтягиваться загранпаспорт или ID-карта. Какие услуги вы уже восстановили, а какие заработают в ближайшие дни?

Отключение реестров действительно было одной из причин запуска еДокумента. Сейчас уже все доступные людям документы в приложении продолжают функционировать. То есть паспорта, студенческие, водительские документы, налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка уже работают полноценно.

Всего в Дии около 80 услуг. И какие из них сейчас остановлены – сложно сказать. Ведь часть из них постоянно перезапускается.

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Несколько дней назад вы писали, что не стоит удалять Дию, потому что исчезнут все документы. Этого нельзя делать до сих пор? И что делать людям, если все же удалили приложение и у них исчезли все документы?

Это бывает временная история. В каком плане? Все мы помним, что Дия не хранит данные. С того момента, как начали отключать реестры, мы продлили срок действия сессий документов в самом приложении. Соответственно полную информацию о том же паспорте можно было бы просматривать и дальше. Просто не могли просматривать QR-коды. Это касается и водительских документов.

Особенность заключается в том, если мы сохранили сессию внутри телефона, но человек нажал "выход" или переустановил ее, то, конечно, ничего не сохраняется. А заново подтянуть из реестра на тот момент было невозможно. Это же касается Covid-сертификатов. Они хранятся именно на девайсе. Соответственно, каждый раз их надо было перезаказывать, если вы, например, сменили телефон или вышли из Дии. Поэтому после выхода из Дии Covid-сертификаты также исчезали.

Очевидно, если в нас нет данных паспорта, по которым можно генерировать Covid-сертификаты, то их невозможно было сгенерировать. Но сейчас уже все работает полноценно, все генерируется.

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Защищены ли данные в Дии

Сейчас у нас идет мощная кибервойна и каждый день на Украину – на государственные сайты и СМИ – летят крупные хакерские атаки. Сегодня (разговор записывался 16 марта) весь день атакуют различные СМИ, в том числе и наш сайт 24 канала. А как защищена Дия и данные людей в ней?

Все в порядке. Атаки, которые были и перед началом войны, не имели для нас никакого негативного влияния. Хотел бы отметить, что большую роль, безусловно, сыграли две вещи:

первое – то, что мы буквально в конце января закончили bug bounty. Это когда специалисты по кибербезопасности со всего мира искали уязвимости в Дии. Им найти их не удалось. Мы точно уверены, что украсть какие-либо данные из Дии невозможно. Взломать также.

перед началом войны мы полностью адаптировались к атакам, которые уже начинались – увеличили мощности и системы защиты. Поэтому никакие уязвимости в Дии сейчас нам вообще не грозят.

О Дия.TV и Дия.Радио

Касаемо Дия.TV и Дия.Радио. Многие люди сейчас не имеют нормальной связи. Многие сидят в подвалах и бомбоубежищах без интернета. Работает ли трансляция, даже если нет связи?

Нет, если нет интернета, нет и такой возможности, когда вообще отсутствует подключение. Но если сигнал слабый, можно слушать радио. Если есть WI-FI, то можно пользоваться и тем, и тем.

Мобильные операторы также дополнительно запустили внутренний роуминг между операторами. Например, если россияне повредили башню какого-то из операторов, то есть возможность просто выбрать другого оператора и продолжить пользоваться своим номером телефона, но через башню другого оператора. Это для ситуаций, когда нет покрытия.

Какие новые услуги ожидать в Дии

Когда планируете запускать детский контент на Дия.TV такие разговоры уже были.

Все в процессе. Мы быстро выпускаем продукт за продуктом. Поэтому, надеемся, что в ближайшее время удастся это сделать.

В самом деле почти каждый день и каждую неделю выходят новые услуги в Дии. Над чем работаете сейчас и какие новые услуги можно ждать украинцам?

Сейчас активно работаем над услугой, которую анонсировал премьер-министр Шмыгаль – можно будет подавать форму на возмещение за повреждение имущества из-за войны.

Здесь есть несколько особенностей. Анонсировать саму услугу сейчас сложно, ведь мы еще финализируем видение внутри. Но есть важный момент. Надо, чтобы люди поняли: когда они подадут это заявление, это не будет означать, что государство перебросит средства и они сразу "капнут" на карту за разрушенную квартиру или что-либо.

Возмещения будут позже. Будет понимание и фондов, которые будут помогать с такими возмещениями. Поэтому сейчас мы просто будем собирать и передавать эти заявления. Уже дальше они будут рассматриваться в процессе.

Когда примерно могут запустить эту услугу?

У нас дедлайны есть всегда. На следующей неделе хотелось бы иметь уже финальное понимание и разрабатывать ее.

Кроме этой услуги, есть еще какие-то новые, над которыми сейчас работаете и планируете запускать?

Пожалуй, что сейчас основной фокус на этом.

Сотрудничество с международными партнерами

Молдова начала принимать наши документы в приложении. У вас всегда активное сотрудничество с Евросоюзом по услугам. Как сотрудничаете сейчас с международными партнерами?

Что касается Молдовы, то в них введен режим чрезвычайного положения. И в этот период они имеют возможность принимать наши документы из Дии. Параллельно у нас с ними есть диалог, мы работаем над тем, чтобы найти решение, чтобы внедрить Дию полноценно и дать возможность проверять документы. То есть, чтобы украинцы в Молдове могли ею пользоваться.

Что касается других стран, люди действительно используют цифровые документы, когда въезжают на территорию ЕС. Именно поэтому у нас есть диалог.

Кто получит доступ к StarLink-интернету

Когда министр Михаил Федоров обратился к Илону Маску и попросил его обеспечить Украину станциями StarLink компании SpaceX, Маск довольно быстро отреагировал, согласился и уже через несколько дней StarLink приехал в нашу страну. Однако многие люди думают, что смогут просто подсоединиться и получить доступ к этому интернету. Но не все так просто. Кто сможет к нему подключаться, когда и что для этого технически нужно?

StarLink поступает в Украину определенными партиями. Как вообще работает эта система? Есть спутник, который может раздавать интернет. Однако это не означает, что каждый из нас может подключиться к WI-FI в воздухе.

StarLink-это определенная система: есть спутник и есть антенна, которая ловит этот сигнал и дальше может передавать как WI-FI интернет в определенные локации. Сейчас распределяют StarLink по тем точкам, где они наиболее необходимы:

по государственному сектору, где они нужны,

по медицинскому направлению,

иногда для средств массовой информации и так далее.

Соответственно там, где точно надо иметь бесперебойный доступ к интернету, где это важно.

Сейчас мы устанавливаем терминалы StarLink в местах, где отсутствует интернет из-за военных действий. Из соображений безопасности список мест, где они установлены, раскрыть не можем.

Возможно, со временем количество антенн, которыми будет покрыта Украина, позволит так или иначе в разных местах иметь доступ к StarLink. Однако это не мобильное покрытие. То есть, он действительно работает как WI-FI. Вот я сейчас подключен к StarLink и общаюсь с вами.



Первая партия Starlink прибыла в Украину в конце февраля / Фото из фейсбука Михаила Федорова

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Мои коллеги из Техно24 заметили, что в партии, которыми приезжали StarLink, часть самих антенн – старой модели, другая – более новой. Есть какое-то определенное соотношение?

Нет, самая первая партия была предыдущей версии, но ее доставили за несколько дней. Это было самым большим фокусом. Тем более когда доставляют StarLink не время перебирать их версией, когда можно начать сразу пользоваться теми преимуществами, которыми он предоставляет.

О кибервойне и успехах Минцифры

Все мы понимаем, что сейчас происходит первая масштабная кибервойна. И Минцифры – основной игрок в этой войне. Министерство приобщает партнеров, людей из других стран. Что сейчас происходит на киберфронте? Расскажите об огромной IT-армии, ее целях, кто в нее входит?

На самом деле IT-армия – это крупное волонтерское объединение людей со всего мира, которые специализируются именно на кибернаправлении. Основной канал коммуникации с ними – это наш телеграм-канал. В нем публикуются задания.

То есть, есть техническая команда, которая подбирает эти задачи, анализирует текущую ситуацию и результаты. И десятки тысяч людей подключаются к этой кибервойне.

Как цифровая блокада, – "Железный купол", как говорил Федоров, – отразится на России и ее жителях? Потому что это тоже работа IT-армии.

Я этот вопрос разделил бы на 3 направления:

1. Классические задачи IT-армии, то есть те, которые публикуются на канале. Там есть конкретные объекты, которые атакуются и так далее. Особенность в том, что это определенное волонтерское движение. Атаки идут на госресурсы, на крупные корпорации, операторов связи, банки и тому подобное. А также на некоторые бытовые сервисы, которыми пользуется население России.

Волонтеры этого направления направлены на нарушение доступности определенных цифровых ресурсов, чтобы привлечь внимание россиян, чтобы те понимали, что на самом деле происходит. Ключевая цель – парализовать их работу для того, чтобы не только политическая или военная верхушка в России была вовлечена, но и чтобы россияне чувствовали результат вторжения в Украину на себе.

2. Призыв компаний, преимущественно из IT-направлений и из многих других, на то, чтобы они прекращали свою деятельность на российском рынке. На этом очень сфокусирован Михаил Федоров. Это также обескровливает государственные корпорации, бизнес. Это те последствия, которые чувствуют россияне из-за вторжения в Украину.

3. Информационное. Мы максимально коммуницируем о тех вещах, которые происходят в Украине, чтобы бороться с фейками и не давать возможности перебивать эфиры и влиять на мнение украинцев.

Также кибервойну России объявила мощная кибергрупировка Anonymous. Они сами выбирают себе цели и атакуют государственные веб-сайты, масштабные организации по безопасности. Anonymous выступает строго против цензуры в интернете, преследования и надзора. И сейчас это первый пример объявления войны целой стране! Anonymous, как и весь мир, видят страшные преступления против украинского народа, они не остались в стороне и вносят свой вклад в борьбу против агрессора.

Например, Anonymous взламывает множество российских серверов и разрушает российские правительственные веб-сайты, такие как Роскомнадзор, Роскосмос, Росатом. Силами группировки заглушили российское военное радио, были сломаны телевизионные сервисы и много других мощных кейсов, которые вы можете увидеть в твиттере Anonymous.

Твиты хакеров Anonymous, которые в поддержку Украины атакуют Россию / скриншоты из твиттера

Эта кибервойна с каждым днем набирает обороты и становится мощнее. И напоследок – понимаете, что сейчас вы, Министерство, и в целом вся IT-армия Украины и мира пишете историю, которой всегда будете гордиться?

На самом деле, пожалуй, что так. Но на этом осознании мы не живем. Мы делаем то, в чем можем быть максимально эффективными. Получается так, что многие вещи, которые мы делаем, таковыми и являются. Это и первый цифровой паспорт в мире, те проекты, которые мы запускаем, та же Дия.Сити, комплексные услуги – многие из них реально революционные в мире.

Сейчас мы так же наши усилия и наши таланты прилагаем к тому, чтобы побеждать в кибервойне. Получается, что вы правы. Пишется история.

Разговор с Мстиславом Баником записан 16 марта 2022 года. Верю, что следующий состоится уже в мирное время, когда Украина победит Россию, а ее войска покинут нашу территорию. Мы точно одержим победу не только в жестокой реальной войне, дипломатической или культурной, но и в кибервойне. Мы готовы биться до конца. Мы гордимся бойцами каждого фронта и поддерживаем их на нашем информационном фронте 24 канала.

Слава Украине! Героям Слава!