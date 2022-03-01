Об этом заявил министр цифровой трансформации.

Важно Не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть, – хакеры взломали сайты росСМИ

Михаил Федоров заверил, что к этой кибервойне присоединились члены патриотического IТ-сообщества, которого в Украине ровно 100%.

И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас, благодаря единому духу украинцев к свободе, мы перешли к уверенному наступлению,

– отметил Федоров.

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