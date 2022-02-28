"Лягли" российские и белорусские СМИ

Депутат Алексей Гончаренко в телеграме сообщил, что "легли" сайты ТАСС, "Коммерсантъ", "Известия", Мел, E1 и Buro 24/7.

К теме Кибервойна против оккупантов: Anonymous взломали сайт минобороны Беларуси

Также о хакерской атаке информирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Хакеры из Anonymous взломали сайты РБК и белорусских изданий.

В телеграм-канале "Телеканал Дождь" информируют, что на российских сайтах появился призыв "не отправлять своих сыновей и мужчин на верную смерть".

"Это сообщение (материал) создано и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", – цитирует хакеров "Телеканал Дождь".

Обращение подписано хакерами из группы Anonymus



Хакеры взломали сайты росСМИ / Фото телеграм-канала Гончаренко

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.