"Лягли" российские и белорусские СМИ
Депутат Алексей Гончаренко в телеграме сообщил, что "легли" сайты ТАСС, "Коммерсантъ", "Известия", Мел, E1 и Buro 24/7.
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Также о хакерской атаке информирует телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Хакеры из Anonymous взломали сайты РБК и белорусских изданий.
В телеграм-канале "Телеканал Дождь" информируют, что на российских сайтах появился призыв "не отправлять своих сыновей и мужчин на верную смерть".
"Это сообщение (материал) создано и распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента", – цитирует хакеров "Телеканал Дождь".
Обращение подписано хакерами из группы Anonymus
Хакеры взломали сайты росСМИ / Фото телеграм-канала Гончаренко
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