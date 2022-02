Ресурс полностью перестал отвечать утром 27 февраля. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на нерабочий ресурс.

Заметьте "Мы решили провести операцию специально для вас" – хакеры Anonymous обратились к Путину

Не первая их атака за ночь

Ответственность за это хорошее событие взяли на себя все те же Anonymous. Они написали об этом в своем твиттере первыми и разместили скриншот нерабочего сайта. Стоит заметить, что несколькими часами ранее это же объединение свергло сайт Российской республики Чечня.



Публикация Anonymous / Скриншот 24 канала

Читайте текст сообщения твиттеру @AnonymousHelpTW:

The site of the so-called Defense Ministry of #Belarus is inaccessible. #Anonymous