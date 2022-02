Ресурс повністю перестав відповідати зранку 27 лютого. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на неробочий ресурс.

Зауважте "Ми вирішили провести операцію спеціально для вас" – хакери Anonymous звернулися до Путіна

Не перша їхня атака за ніч

Відповідальність за цю хорошу подію взяли на себе все ті ж Anonymous. Вони написали про це у своєму твіттері першими та розмістили скриншот неробочого сайту. Варто зауважити, що кількома годинами раніше це ж об'єднання повалило сайт російської республіки Чечня.



Публікація Anonymous / Скриншот 24 каналу

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Читайте текст допису твіттеру @AnonymousHelpTW:

The site of the so-called Defense Ministry of #Belarus is inaccessible. #Anonymous