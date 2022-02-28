"Лягли" російські та білоруські ЗМІ

Депутат Олексій Гончаренко в телеграмі повідомив, що "лягли" сайти ТАСС, "Коммерсантъ", "Известия", Мел, E1 и Buro 24/7

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Також про хакерську атаку інформує телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Хакери з Anonymous зламали сайти РБК та білоруських видань.

У телеграм-каналі "Телеканал Дождь" інформують, що на російських сайтах з'явився заклик "не відправляти своїх синів та чоловіків на вірну смерть".

"Це повідомлення (матеріал) створено і поширено іноземним засобом масової інформації, виконуючого функції іноземного агента, і (або) російським юридичним обличчям, що виконує функції іноземного агента", – цитує хакерів "Телеканал Дождь".

Звернення підписане хакерами з групи Anonymus



Хакери зламали сайти росЗМІ / Фото з телеграм-каналу Гончаренка



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