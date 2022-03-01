Про це заявив міністр цифрової трансформації України.
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Михайло Федоров запевнив, що до цієї кібервійни долучилися члени патріотичної ІТ-спільноти, якої в Україні рівно 100%.
І якщо на початку ми стримували багато потужних атак, переважно через тривалу підготовку ворога заздалегідь, то зараз, завдяки, єдиному духу українців до свободи ми перейшли до впевненого наступу,
– зазначив Федоров.
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