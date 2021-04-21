Генштаб опроверг фейки об изменении сроков военного призыва
В социальных сетях распространялась новость, что сроки прохождения срочной военной службы меняются. Но такая информация не соответствует действительности.
Источник:Генштаб ВСУ
Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В то же время отметили, что проверенную информацию можно найти на официальных страницах в социальных сетях ВСУ, Генштаба и органов военного управления.
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Главное управление персоналом сообщило, что (согласно закону о воинской обязанности и военной службе) на досрочную военную службу призывают мужчин от 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста. Говорится о тех, которые:
- пригодны для этого по состоянию здоровья;
- и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.
Срок срочной военной службы
В то же время отметили, что в календарном исчислении сроки срочной военной службы устанавливают:
- для матросов, солдат, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в ВСУ и других воинских формированиях – до 18 месяцев;
- для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр, – до 12 месяцев.
В Генштабе ВСУ также рекомендовали не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухи и тщательно проверять данные относительно ВСУ.
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