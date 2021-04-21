В социальных сетях распространялась новость, что сроки прохождения срочной военной службы меняются. Но такая информация не соответствует действительности.

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В то же время отметили, что проверенную информацию можно найти на официальных страницах в социальных сетях ВСУ, Генштаба и органов военного управления.

Обратите внимание Зеленский подписал закон о призыве резервистов в армию в особый период

Главное управление персоналом сообщило, что (согласно закону о воинской обязанности и военной службе) на досрочную военную службу призывают мужчин от 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста. Говорится о тех, которые:

пригодны для этого по состоянию здоровья;

и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва.

Срок срочной военной службы

В то же время отметили, что в календарном исчислении сроки срочной военной службы устанавливают:

для матросов, солдат, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в ВСУ и других воинских формированиях – до 18 месяцев;

для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистр, – до 12 месяцев.

Справка. Согласно законодательству Украины, срок прохождения срочной военной службы определяется согласно наличию у лица соответствующей степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования.

В Генштабе ВСУ также рекомендовали не пользоваться неподтвержденной информацией, не распространять слухи и тщательно проверять данные относительно ВСУ.