Эти города были освобождены благодаря силам обороны. Также в Генштабе рассказали о всеобщей ситуации на Слобожанском направлении.

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Противник пытается осуществить перегруппировку в районе Сум. Вблизи Харькова сосредоточил усилия на пополнении текущих потерь,

– говорится в сообщении.

Также в районе Славянска враг проводит усовершенствование инженерного оборудования занятых позиций.

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