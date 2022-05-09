Бен Уоллес выступил с речью о войне в Украине в Национальном музее армии в Лондоне.

"Правительство Великобритании – все Соединенное Королевство – солидарно с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мир и процветание", – заверил Бен Уоллес.

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Британский министр обороны нашел и немало слов в своей речи о российском диктаторе Владимире Путине и его ближайшем окружении. Он заявил, что они "отображают фашизм и тиранию 70-летней давности". Сказано это было именно в тот день, когда в России отмечают "день победы" – 9 мая, который стал едва ли не главным праздником для россиян.

По словам Бена Уоллеса, Путин своими поступками позорит тех солдат, которые отдали свою жизнь в борьбе с нацизмом. А теперь поражение ждет и саму Россию.

"Генеральный штаб России терпит неудачу, и они это знают", – заявил Бен Уоллес.

Фиксация преступлений России

Британский министр обороны добавил, что западные страны собирают информацию о потенциальных военных преступлениях в Украине, совершенных российской армией. Бен Уоллес заявил, что эта информация будет использована для "привлечения к ответственности всех виновных в этих зверствах".

"Мы смотрим и записываем", – заявил Бен Уоллес.

Поддержка от Великобритании

Власти Великобритании больше всего поддерживают Украину в войне с Россией. Британцы дают нам оружие, благодаря чему удалось отразить наступление врагов в первые недели войны. Среди этого оружия и противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Также британский премьер Борис Джонсон не побоялся приехать в Киев, пока идет горячая фаза войны. При этом этот визит был довольно неожиданным.

Также Британия наложила большое количество санкций в Россию и россиян. Под санкции попали и те олигархи, которые имеют тесную связь с Путиным, но проживают в Лондоне. Среди них и Роман Абрамович. Из-за санкций он был вынужден продать футбольный клуб "Челси", которому грозило исчезновение. Вырученные средства (речь идет о сумме 2,5 миллиарда фунтов стерлингов) он пообещал передать на благотворительность – помощь жертвам войны в Украине.