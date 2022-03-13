В Генштабе ВСУ обратились ко всем гражданам Украины и средствам массовой информации. Нельзя публиковать никаких комментариев о зарубежной помощи для армии.

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"Военно-техническое сотрудничество – щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны", – отметили в Генштабе.

В ВСУ подчеркнули, что высказываться по теме вооружения следует только официальным уполномоченным лицам.

Как можно помочь военным

Украинцы могут финансово приобщиться к помощи армии. Сделать это следует через приложение "Дия", ресурс Portmone или через банки. Детальнее можно узнать по ссылке.