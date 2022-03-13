У Генштабі ЗСУ звернулись до всіх громадян України та засобів масової інформації. Зазначили, що не можна публікувати жодних коментарів про закордонну допомогу для армії.

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"Військово-технічне співробітництво – делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо – в період війни", – зазначили у Генштабі.

У ЗСУ наголосили, що висловлюватись на тему озброєння слід лише офіційним уповноваженим особам.

Як можна допомогти військовим

Українці можуть фінансово долучитися до допомоги для армії. Зробити це слід через застосунок "Дія", ресурс Portmone або ж через банки. Детальніше можна дізнатися за посиланням.

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