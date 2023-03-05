Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают наступательные операции. Также враги не прекращают обстрелы как позиции наших военных, так и гражданского населения. О главном с фронта – читайте дальше.

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Продолжают отбивать атаки

За прошедшие сутки нашим защитникам удалось отбить более 130 атак врага. Их захватчики совершили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениям. Детальнее поговорим о ситуации там.

Купянское и Лиманское направления. Наступательные действия фиксировались в районах Невского, Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области. Оккупантам не удалось добиться успехов. В то же время из артиллерии они били по населенным пунктам как в Луганской, так и в Донецкой области.

Бахмутское направление. Попытки оцепить Бахмут не утихают. На протяжении суток наши защитники отбили атаки в районах Васюковки, Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Григоровки, Ивановского и Бахмута.

Авдеевское и Шахтерское направление. Безрезультатно оккупанты атаковали позиции наших защитников недалеко от Каменки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Победы.

Какая ситуация на других направлениях

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское. Там существенных изменений ситуация не претерпела. Наступательных группировок врага за прошедшие сутки не обнаружили. В то же время он обстрелял десятки населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях.

Запорожский и Херсонский. Там оккупанты ведут оборону. Также они пытаются улучшить свое тактическое положение, чтобы наступать. Зафиксировали обстрелы из артиллерии более 40 населённых пунктов. Известно о погибших и раненых среди мирного населения.

Более того, в Новой Каховке Херсонской области оккупанты цинично используют мирное население. Оно буквально стало "живым щитом". Так, россияне свои средства ПВО расставляют между жилыми кварталами, подвергая опасности украинцев под оккупацией.

В то же время, захватчики сталкиваются с проблемами на поле боя. Они теряют контроль над так называемыми "казачьими батальонами". К примеру, в районе Угледара задание выполняет батальон "Степь/Тигр". Его командование недовольно руководством российских вооруженных сил. Поэтому оно пренебрегает взаимодействием с подразделениями войска страны-агрессора.

А еще оккупанты продолжают нести потери. За минувшие сутки наша авиация нанесла 18 ударов по районам скопления живой силы и техники противника. Также 2 удара пришлись на зенитно-ракетные комплексы, а по 1 – на склад боеприпасов и автомобильный мост. А еще защитникам Украины удалось сбить 4 разведывательных и ударных БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 3 района скопления врага, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов и 2 станции РЭС.