Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують наступальні операції. Також вороги не припиняють обстріли як позицій наших військових, так і цивільного населення. Про головне з фронту – читайте далі.

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Продовжують відбивати атаки

За минулу добу нашим захисникам вдалося відбити понад 130 атак ворога. Їх загарбники здійснили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Детальніше поговоримо про ситуацію там.

Куп'янський і Лиманський напрямки. Наступальні дії фіксували у районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки на Луганщині. Окупантам не вдалося досягнути успіхів. Водночас з артилерії вони били по населених пунктах як на Луганщині, так і Донеччині.

Бахмутський напрямок. Спроби оточити Бахмут не вщухають. Упродовж доби наші захисники відбили атаки у районах Васюківки, Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Іванівського та Бахмута.

Авдіївський і Шахтарський напрямок. Безрезультатно окупанти атакували позиції наших захисників неподалік Кам'янки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки та Побєди.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там суттєвих змін ситуація не зазнала. Наступальних угруповань ворога за минулу добу не виявили. Водночас він обстріляв десятки населених пунктів на Харківщині та Сумщині.

Запорізький і Херсонський. Там окупанти ведуть оборону. Також вони намагаються покращити своє тактичне положення з метою наступати. Зафіксували обстріли з артилерії понад 40 населених пунктів. Відомо про загиблих і поранених серед мирного населення.

Ба більше, у Новій Каховці, що на Херсонщині, окупанти цинічно використовують мирне населення. Воно буквально стало "живим щитом". Так, росіяни свої засоби ППО розставляють поміж житлових кварталів, наражаючи на небезпеку українців під окупацією.

Водночас загарбники стикаються з проблемами на полі бою. Вони втрачають контроль над так званими "козачими батальйонами". До прикладу, у районі Вугледара завдання виконує батальйон "Степ / Тигр". Його командування незадоволене керівництвом російських збройних сил. Тож воно нехтує взаємодією з підрозділами війська країни-агресорки.

А ще окупанти продовжують зазнавати втрат. За минулу добу наша авіація завдала 18 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також 2 удари припали на зенітно-ракетні комплекси, а по 1 – на склад боєприпасів і автомобільний міст. А ще захисникам України вдалося збити 4 розвідувальні та ударні БпЛА.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 3 райони скупчення ворога, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів і 2 станції РЕБ.