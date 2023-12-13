Журналисты "Следствие.Инфо" заявили, что в течение 202 года финансовое управление Генштаб ВСУ покупало подарочные итальянские шахматы, дорогие смартчасы Apple Watch, иконы и даже наборы хрустальной посуды. В качестве доказательств они также добавили ссылки на закупки, которые были размещены на платформе Prozorro.

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Что закупал Генштаб ВСУ

Так, журналисты заявили, что в 2023 году Генштаб ВСУ в 2023 году дважды покупал иконы. Так, в июне финансовое управление заплатило Нели Ильченко 36,5 тысячи гривен за три иконы в серебряном убранстве: "Юрия Победного", "Неопалимая Купина" и "Святого Николая". Любопытно, что в 2022 году Генштаб ВСУ уже закупал 5 икон, стоимостью 35,9 тысячи гривен в Ильченко.



В Генштабе ВСУ закупали иконы / Скриншот

В сентябре 2023 года второй раз Генштаб ВСУ покупал иконы. Как сообщают журналисты, финансовое управление заказало 4 иконы на медной основе с посеребренным покрытием, позолотой и холодной эмалью: "Ангела Хранителя", "Георгия Победителя", Божией Матери "Семистрельной" и "Казанской". Победителем этого тендера стал предприниматель Олег Рубникович, который выполнил заказ за 48 471 гривну.



Закупка икон / Скриншот

У Рубниковича также купили итальянские шахматы за 39,4 тысячи гривен. Речь идет о дорогих подарочных шахматах "Римляне" и две различных комплектации набора "Наполеон".



Подобные шахматы закупил Генштаб ВСУ / Сриншот



Тендер на закупку шахмат / Скриншот

Кроме того, финансовое управление также в сентябре 2023 года объявляло тендер на закупку 10 наборов хрустальной посуды. Победительницей стала Анна Олейник, которая продала 6 подарочных наборов за 68,8 тысячи гривен.



Тендер на закупку хрустальной посуды / Скриншот

В 2023 году финансовое управление Генштаба ВСУ также организовало 20 различных закупок наградных часов. В общей сложности, на их закупку потратили 3,9 миллиона гривен, из которых 1,1 миллиона гривен – пошли на закупку смартчасов Apple Watch. Среди последних закупок – в мае 2023 года Генштаб ВСУ заказал 36 разных часов на общую сумму более 448 тысяч гривен.



Тендер на закупку смартчасов / Скриншот

Журналисты пытались связаться с членом финансового управления Генерального штаба ВСУ Ирины Таргонской, которая является контактным лицом во всех вышеупомянутых тендерах, но ответа не получили.