Журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що протягом 202 року фінансове управління Генштаб ЗСУ купувало подарункові італійські шахи, дорогі смартгодинники Apple Watch, ікони та навіть набори кришталевого посуду. Як докази, вони також додали посилання на закупівлі, які були розміщенні на платформі Prozorro.

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Що закуповував Генштаб ЗСУ

Так, журналісти заявили що у 2023 році Генштаб ЗСУ у 2023 році двічі купував ікони. Так, у червні фінансове управління заплатило Нелі Ільченко 36,5 тисячі гривень за три ікони у срібному оздобленні: "Юрія Переможного", "Неопалима Купина" та "Святого Миколая". Цікаво. що у 2022 році Генштаб ЗСУ уже закуповував 5 ікон, вартістю 35,9 тисячі гривень в Ільченко.



У Генштабі ЗСУ закуповували ікони / Скриншот

У вересні 2023 року вдруге Генштаб ЗСУ купував ікони. Як повідомляють журналісти, фінансове управління замовило 4 ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю: "Янгола Охоронця", "Георгія Переможця", Божої Матері "Семистрільної" та "Казанської". Переможцем цього тендеру став підприємець Олег Рубнікович, який виконав замовлення за 48 471 гривню.



Закупівля ікон / Скриншот

У Рубніковича також купили італійські шахи за 39,4 тисячі гривень. Мовиться про дорогі подарункові шахи "Римляни" та дві різні комплектації набору "Наполеон".



Подібні шахи закупив Генштаб ЗСУ / Сриншот



Тендер на закупівлю шахів / Скриншот

Окрім того, фінансове управління також у вересні 2023 року оголошувало тендер на закупівлю 10 наборів кришталевого посуду. Переможцем стала Ганна Олійник, яка продала 6 подарункових наборів за 68,8 тисячі гривень.



Тендер на закупівлю кришталевого посуду / Скриншот

Протягом 2023 року фінансове управління Генштабу ЗСУ також організувало 20 різних закупівель нагородних годинників. Загалом, на їх закупівлю витратили 3,9 мільйона гривень, з яких 1,1 мільйона гривень – пішли на закупку смартгодинників Apple Watch. Серед останніх закупівель – у травні 2023 року Генштаб ЗСУ замовив 36 різних годинників на загальну суму понад 448 тисяч гривень.



Тендер на закупівлю смартгодинників / Скриншот

Журналісти намагалися зв'язатися з членкинею фінансового управління Генерального штабу ЗСУ Ірини Таргонської, яка є контактною особою у всіх вищезгаданих тендерах, але відповіді не отримали.