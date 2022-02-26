В Генштабе ВСУ поделились первой информацией о потерях вражеских войск в технике за 26 февраля.

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Как отмечают в ведомстве, пока есть информация только от Воздушных сил, однако уже она очень радует глаз.

В течение суток украинские военные уничтожили 7 самолетов, в том числе: три истребителя СУ-30 СМ, два штурмовика СУ-25 и два десантных ИЛ-76МД. Также больше не полетят вредить на украинских землях 11 вертолетов разных типов.

Неплохо досталось и наземным вражеским целям, ведь Воздушные силы вывели из строя целую колонну техники и эшелон с горючим.

Вражескую технику уничтожали: истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1, – сообщают в Генштабе.

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