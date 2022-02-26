Итак, известно, что от Берлина Киев получит 500 ракет Stinger и тысячу единиц противотанковой техники. Все это – на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, на которое Кремль отважился несколько дней назад.

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Германия передает Украине оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц оперативно подтвердил появившуюся в СМИ информацию: Берлин официально решил передать Украине оружие.

Российская атака ознаменовала переломный момент. Наша обязанность – сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от вторжения армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украину,

– написал Шольц в твиттере.

Напомним: FIM-92 "Стингер" (Stinger с английского – жало) – это американской разработки переносной зенитно-ракетный комплекс класса земля – воздух с инфракрасным самонаведением.

Примечательно, что раньше Германия не только принципиально отказывалась предоставлять оружие Украине (вспомните хотя бы историю с 5000 касок – это большее, на что соглашался Берлин), но и блокировала инициативы других стран по поставках немецкого оружия.

Только факт жуткого вторжения России заставил изменить Германию свою позицию.