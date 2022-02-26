Отже, наразі відомо, що від Берліна Київ отримає 500 ракет Stinger та тисячу одиниць протитанкової техніки. Усе це – на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України, на яке Кремль наважився кілька діб тому.

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Німеччина передає Україні зброю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оперативно підтвердив інформацію, яка з'явилася у ЗМІ: Берлін офіційно вирішив передати Україні зброю.

Російська атака ознаменувала переломний момент. Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Путіна. Ось чому ми поставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні,

– написав Шольц у твітері.

Нагадаємо: FIM-92 "Стінгер" (Stinger з англійської – жало) – це американської розробки переносний зенітно-ракетний комплекс класу земля – повітря з інфрачервоним самонаведенням.

Примітно, що раніше Німеччина не тільки принципово відмовлялася надавати зброю Україні (пригадайте бодай історію з 5000 касок – це найбільше, на що погоджувався Берлін), а й блокувала ініціативи інших країн щодо поставок німецької зброї.

Тільки факт моторошного вторгнення Росії змусив змінити Німеччину свою позицію.

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