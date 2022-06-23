В настоящее время украинские защитники и защитницы используют все действенные формы и способы возвращения Змеиного под контроль Украины. Для этого применяют оружие, имеющее ВСУ.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что украинским героям удалось усугубить радиолокационную обстановку российских оккупантов. Кроме того, защитники и защитницы уменьшили количество находящихся на Змеином захватчиков. Также удалось снизить возможности врага по возведению ПВО.

Операция еще продолжается – ОК "Юг"

Наталья Гуменюк – руководитель Объединенного координационного центра Сил обороны Юга – заявила, что ВСУ нанесли несколько мощных ударов по острову Змеиному . Там российские захватчики разместили свою технику. Массированный удар нанесли с применением разной силы.

В то же время военная операция продолжается и нуждается в тишине.

"Для того чтобы поддержать наших, скажу – удар таки был, и был не один, но все это в рамках военной операции, которая требует режима тишины", – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что врагу удалось нанести серьезные потери. Речь идет о живой силе и технике. Также известно, что вражеский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1" удалось либо полностью уничтожить, либо, по меньшей мере, повредить.

Обратите внимание! Ранее прессслужба ОК "Юг" подчеркнула, что на Змеином ВСУ удалось попасть в ЗРК "Панцирь С1" , радиолокационную станцию и автомобильную технику.

У границы Украины могут создать военную базу России

Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ – заявил, что Россия может использовать территорию Беларуси у украинской границы для создания военной базы. Кроме того, стремительно теряющая вооружение страна-оккупантка может "одолжить" его у белорусов.

По словам Громова, нельзя исключать вариант, что белорусское вооружение используют, например, на Донецком или Херсонском направлениях.

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