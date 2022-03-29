Более того, оккупанты похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

На тему Ослаблен и дезориентирован, – в Генштабе ВСУ оценили состояние дел в рядах врага

Террор проходит в отдельных временно занятых населенных пунктах областей. В частности:

Киевской,

Запорожский,

Черниговская,

Херсонской,

Харьковской.

Добавим, враг продолжает коварно наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы.