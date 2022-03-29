Ба більше, окупанти викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.

До теми Ослаблений і дезорієнтований, – в Генштабі ЗСУ оцінили стан справ у лавах ворога

Терор відбувається в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах областей. Зокрема:

У Київській,

Запорізькій,

Чернігівській,

Херсонській,

Харківській.

Додамо, ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали.

Важливо – Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: