Ба більше, окупанти викрадають та тримають в заручниках мирних мешканців, займаються мародерством.
До теми Ослаблений і дезорієнтований, – в Генштабі ЗСУ оцінили стан справ у лавах ворога
Терор відбувається в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах областей. Зокрема:
- У Київській,
- Запорізькій,
- Чернігівській,
- Херсонській,
- Харківській.
Додамо, ворог продовжує підступно завдавати ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали.
Важливо – Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: