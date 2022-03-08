Закончились двенадцатые сутки героического противостояния российской орде. Противник продолжает наступательную операцию при поддержке авиации и ракетных ударов.

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Сводка Генштаба ВСУ: основные направления атак врага

Чего пытаются достичь российские войска:

Сделать себе сухопутный коридор между Крымом и континентальной Россией.

Захватить Мариуполь.

Окружить и захватить Киев.

Выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

По направлениям

К штурму столицы оккупанты планируют приобщить самые боеспособные свои части – кадыровцев из Чечни, силы специального назначения "Витязь" из Москвы, частную военную компанию "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнера").

На Полесском направлении противник силами трех армий и с помощью десантников сосредоточился на территории населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов. Пытался форсировать реку Ирпень в районе Раковки, но понес значительные потери и остановился.

На Северском направлении противник силами двух армий и танковой дивизии наступает, чтобы блокировать Чернигов и готовить наступление на Сумы.

На Слобожанском направлении враг силами 4 армий сосредоточился на движении в сторону Канева и Новомосковска. Пытается возобновить наступление на Северодонецк, перегруппировывается для наступления на Сумы. Попробовал оккупант захватить Изюм, но понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наступает в направлении Днепра и Запорожья, чтобы выйти на границы Донецкой области. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха не имеет.

На Таврийском направлении основные силы враг направил на Николаев и Вознесенск, а также на Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Сейчас перегруппировывает войска.

В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Он деморализован из-за больших потерь, кое-где прибегает к дезертирству,

– подытожили в Генштабе.