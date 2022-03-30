Соответствующую информацию сообщили в сводке Генштаба в полночь 29 марта. То есть после 34 дней войны.
Заметьте "Отвод войск" России, вероятно, является введением в заблуждение – Генштаб
На Юге оккупанты восстанавливают боеспособность и бьют из артиллерии и авиации.
На том же Южнобугском направлении враг, атакуя артиллерией и авиацией, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, оккупанты:
- совершили артиллерийские обстрелы подразделений обороны возле Степногорска, Орехово, Гуляйполя;
- в районе Новокарловки и Луговского продолжали осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций. Кроме того, устанавливали минно-взрывные заграждения;
- в Черноморской и Азовской зонах существенных изменений не было.
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