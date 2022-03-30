Соответствующую информацию сообщили в сводке Генштаба в полночь 29 марта. То есть после 34 дней войны.

Заметьте "Отвод войск" России, вероятно, является введением в заблуждение – Генштаб

На Юге оккупанты восстанавливают боеспособность и бьют из артиллерии и авиации.

На том же Южнобугском направлении враг, атакуя артиллерией и авиацией, пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, оккупанты :

совершили артиллерийские обстрелы подразделений обороны возле Степногорска, Орехово, Гуляйполя;

в районе Новокарловки и Луговского продолжали осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций. Кроме того, устанавливали минно-взрывные заграждения ;

продолжали осуществлять фортификационное оборудование занятых позиций. Кроме того, устанавливали минно-взрывные заграждения в Черноморской и Азовской зонах существенных изменений не было.