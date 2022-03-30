Відповідну інформацію повідомили у зведенні Генштабу опівночі 29 березня. Тобто після 34 днів війни.

Зауважте "Відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману, – Генштаб

На Півдні окупанти відновлюють боєздатність та гатять з артилерії й авіації

На тому таки Південнобузькому напрямку ворог, атакуючи артилерією та авіацією, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Окрім того, окупанти:

  • здійснили артилерійські обстріли підрозділів оборони біля Степногірська, Оріхового, Гуляйполя;
  • у районі Новокарліви та Лугівського продовжували здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій. Окрім того, встановлювали мінно-вибухові загородження;
  • у Чорноморській та Азовській зонах суттєвих змін не було.

Дивіться також: на блокпостах повістки вручати ніхто не буде, – речник Одеської ОВА – відео