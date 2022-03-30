Відповідну інформацію повідомили у зведенні Генштабу опівночі 29 березня. Тобто після 34 днів війни.
Зауважте "Відведення військ" Росії, ймовірно, є введенням в оману, – Генштаб
На Півдні окупанти відновлюють боєздатність та гатять з артилерії й авіації
На тому таки Південнобузькому напрямку ворог, атакуючи артилерією та авіацією, намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.
Окрім того, окупанти:
- здійснили артилерійські обстріли підрозділів оборони біля Степногірська, Оріхового, Гуляйполя;
- у районі Новокарліви та Лугівського продовжували здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій. Окрім того, встановлювали мінно-вибухові загородження;
- у Чорноморській та Азовській зонах суттєвих змін не було.
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