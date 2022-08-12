В беларуси провели проверку в армии, а россия переносит сроки ротаций

Такую информацию традиционно обнародовал Генеральный Штаб Вооруженных сил Украины. В частности, там сообщили, что в Беларуси провели проверку в армии.

Главное Украина получила новые M270 MLRS, NYT о колоссальных потерях россиян: основное за 170 день войны

Так, по имеющейся информации, 11 августа 2022 г. была проведена проверка готовности системы боевого управления и оповещения вооруженных сил республики беларусь к применению.

Потери российских оккупационных войск в личном составе непрерывно возрастают. На фоне этого командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования живой силой.

В Генштабе подчеркнули, что все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военных и так называемых добровольцев. Кроме того, ухудшается и мотивация их к участию в боевых действиях.

Актуальные данные о потерях врага

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 200 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники, в частности:

личного состава – примерно 43200 (+200) человек ликвидировано,

танков – 1849 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,

РСЗО – 261 (+0) единица,

средства ПВО – 136 (+2) единиц,

самолетов – 233 (+1) единицы,

вертолетов – 193 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,

крылатые ракеты – 185 единиц,

корабли и катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,

специальная техника – 90 единиц.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.