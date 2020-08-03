В итальянском городе Генуя завершилось строительство моста через реку Полчевера.

Об этом сообщает BBC. Металл для него поставляла украинская компания Метинвест.

Почти два года назад 14 августа 2018 года мост Моранди, стоявший на месте нового, рухнул. Причиной аварии назвали разрушение железобетонного троса.

В рамках проекта по восстановлению моста Группа Метинвест стала основным поставщиком стали для строительства нового инфраструктурного объекта. Полуфабрикаты изготавливались на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе, а высокопрочный прокат – на итальянском заводе группы Metinvest Trametal.

Официальное открытие моста запланировано на завтра, 4 августа 2020 года.