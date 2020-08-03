В італійському місті Генуя завершилося будівництво моста через річку Полчевера.

Про це повідомляє BBC. Метал для нього поставляла українська компанія Метінвест.

Майже два роки тому 14 серпня 2018 року Міст Моранді, що стояв на місці нового, звалився. Причиною аварії назвали руйнування залізобетонного троса.

В рамках проекту з відновлення моста Група Метінвест стала основним постачальником сталі для будівництва нового інфраструктурного об'єкта. Напівфабрикати виготовлялися на меткомбінаті "Азовсталь" в Маріуполі, а високоміцний прокат – на італійському заводі групи Metinvest Trametal.

Офіційне відкриття моста заплановано на завтра, 4 серпня 2020 року.