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      Гео Лероса впервые допросили в ГБР относительно "пленок Ермака"

      - Читати новину українською
      Гео Лерос / censor.net

      В Государственном бюро расследований впервые допросили нардепа от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, недавно опубликовал скандальные так называемые "пленки Ермака", на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы "торгует должностями". Сам Гео Лерос назвал допрос "политическим преследованием".

      Адвокат Гео Лероса Масі Найєм запевнив, що його підзахисного повинні були допитувати лише по одній із статей, яка не була заведена на підставі заяви Андрія Єрмака.

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      Попри це, у ДБР допитували нардепа по усіх 4 кримінальних провадженнях, які зареєстровані. Саме тому Гео Лерос відмовився говорити сьогодні.

      Також депутат сказав, що саме на допиті ще раз пересвідчився, що це політичне переслідування. Все через те, що Лероса не питали про самі плівки, а лише хотіли дізнатись хто їх записав, передав і за яких обставин це трапилось.

      Лерос додав, що йому погрожують у соцмережах.

      Так, присилають. У фейсбуці приходять повідомлення,
      – зазначив Гео Лерос у коментарі 24 каналу.

      Підтримати Лероса до будівлі ДБР прийшли друзі з попередньої роботи. Народні депутати не були присутні, однак сам Лерос пояснив, що колеги підтримують його усно у боротьбі проти корупції. Він додав, що нардепи нібито бояться переслідувань.

      Наступний допит відбудеться вже 13 квітня.

      Автор: Анна Калюжная, Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Новости политики Офіс Президента Криминальные новости Коррупция Скандал Андрей Ермак Скандал между Ермаком и Леросом Гео Лерос
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