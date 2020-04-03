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      Гео Лероса вперше допитали у ДБР щодо "плівок Єрмака"

      - Читать новость на русском
      Гео Лерос / censor.net

      У Державному бюро розслідувань вперше допитали нардепа від фракції "Слуга народу" Гео Лероса, який нещодавно опублікував скандальні так звані "плівки Єрмака", на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито "торгує посадами". Сам Гео Лерос назвав допит "політичним переслідуванням".

      Адвокат Гео Лероса Масі Найєм запевнив, що його підзахисного повинні були допитувати лише по одній із статей, яка не була заведена на підставі заяви Андрія Єрмака.

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      Попри це, у ДБР допитували нардепа по усіх 4 кримінальних провадженнях, які зареєстровані. Саме тому Гео Лерос відмовився говорити сьогодні.

      Також депутат сказав, що саме на допиті ще раз пересвідчився, що це політичне переслідування. Все через те, що Лероса не питали про самі плівки, а лише хотіли дізнатись хто їх записав, передав і за яких обставин це трапилось.

      Лерос додав, що йому погрожують у соцмережах.

      Так, присилають. У фейсбуці приходять повідомлення,
      – зазначив Гео Лерос у коментарі 24 каналу.

      Підтримати Лероса до будівлі ДБР прийшли друзі з попередньої роботи. Народні депутати не були присутні, однак сам Лерос пояснив, що колеги підтримують його усно у боротьбі проти корупції. Він додав, що нардепи нібито бояться переслідувань.

      Наступний допит відбудеться вже 13 квітня.

      Автор: Анна Калюжна, Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Офіс Президента Корупція Скандал Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом Гео Лерос
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