По словам главы СБУ Ивана Баканова, правоохранители осуществляют документирование фактов массового уничтожения жителей Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Сум, Чернигова, Харькова, Мариуполя, Николаева и других населенных пунктов нашего государства. В суд уже направлено 29 таких уголовных производств.

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Уголовные производства по преступлениям оккупантов на территории Украины

Преступления россиян на территории нашего государства характеризуются жестоким обращением с гражданским населением, пытками и умышленными убийствами, применением запрещенных средств, обстрелами и уничтожением объектов гражданской и критической инфраструктуры.

География преступлений разная, но их суть одинакова. Всюду, где появляется русская армия, она несет смерть и разрушение. Убийства мирных людей, изнасилование женщин и детей, массовые расстрелы, мародерство. Вот и есть настоящее лицо России, а точнее – ее зверский оскал. Ибо нормальный человек не может такое даже представить,

– подчеркнул Баканов.

Отмечается, что больше всего эпизодов уголовные производства насчитывают в отношении преступлений россиян в Буче, Мариуполе и Харьковской области.

СБУ уже сообщила о подозрении 900 лицам, из них 627 – граждане России, в том числе высшее руководство страны-агрессора, ряд депутатов Госдумы, пропагандисты, так называемые деятели культуры, а также 219 военных. Среди них – 3 задержанных российских пилота, которые бомбили Харьков, Балаклею, Купянск, Изюм и Конотоп.

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