За словами очільника СБУ Івана Баканова, правоохоронці наразі здійснюють документування фактів масового знищення мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Чернігова, Харкова, Маріуполя, Миколаєва та інших населених пунктів нашої держави. До суду вже скеровано 29 таких кримінальних проваджень.

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Кримінальні провадження стосовно злочинів окупантів на території України

Злочини росіян на території нашої держави характеризуються жорстоким поводженням з цивільним населенням, катуваннями та умисними вбивствами, застосуванням заборонених засобів, обстрілами і знищенням об'єктів цивільної та критичної інфраструктури тощо.

Географія злочинів різна, але їхня суть однакова. Всюди, де з'являється російська армія, вона несе смерть і руйнування. Вбивства мирних людей, ґвалтування жінок і дітей, масові розстріли, мародерство. Оце і є справжнє обличчя Росії, а точніше – її звірячий оскал. Бо нормальна людина не може таке навіть уявити,

– наголосив Баканов.

Зазначається, що найбільше епізодів кримінальні провадження налічують стосовно злочинів росіян у Бучі, Маріуполі та на Харківщині.

СБУ вже повідомила про підозру 900 особам, з них 627 – громадяни Росії, у тому числі вище керівництво країни-агресорки, низка депутатів Держдуми, пропагандисти, так звані діячі культури, а також 219 військових. Серед них – 3 затримані російські пілоти, які бомбардували Харків, Балаклею, Куп'янськ, Ізюм та Конотоп.

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