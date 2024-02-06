Посольство Украины в Бангкоке занимается делом украинца с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель МИД Олег Николенко.

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Дипломаты занимаются делом украинца в Таиланде

Олег Николенко заверил, что информация о том, что украинские дипломаты якобы бросили на произвол судьбы украинца в Таиланде, неправдива.

Речь идет о Георгии Сутурине, о котором рассказал лидер группы Би-2.

По словам представителя, в течение времени, когда украинец был задержан, наши консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, предоставляли ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину. По имеющейся информации, соотечественник сначала планировал оставаться на территории Таиланда.

"Сейчас украинский гражданин изъявил желание вернуться на Родину", – сообщил представитель МИД.

Так, посольство Украины оформляет мужчине необходимые украинские проездные документы, а также договаривается об оплате авиабилета.

По инициативе дипломатов, соотечественник также прошел медицинский осмотр. Как отметил спикер МИД, состояние здоровья мужчины удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости.

Что известно о задержанном в Таиланде гражданине Украины

Музыканта группы "Би-2" Глеба Колядина недавно с другими участниками группы арестовали и держали в тюрьме в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы. Он и рассказал, что в Бангкоке музыканты в миграционном центре встретили украинца Георгия Сутурина, который находится там уже в течение трех лет.

По его словам, за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Музыкант рассказал, что мужчине 58 лет и за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном. Как отметил мужчина, Сутурин попал туда еще до пандемии, прожил там все это время и два года войны.

"Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем. Он знает только, что в мире происходит полный мрак, – причем со слов людей, которые попадают в эту тюрьму. А главное, он не знает, жив его сын или нет и что с ним происходит. Он очень хочет вернуться к себе на Родину. Его искренне жаль, и ему очень хочется помочь", – сказал Колядин.