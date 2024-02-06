Посольство України в Бангкоку займається справою українця із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

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Дипломати займаються справою українця у Таїланді

Олег Ніколенко запевнив, що інформація про те, що українські дипломати начебто покинули напризволяще українця в Таїланді, неправдива.

Йдеться про Георгія Сутуріна, про якого розповів лідер гурту Бі-2.

За словами речника, протягом часу, коли українець був затриманий, наші консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із нашим громадянином, надавали йому роз'яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду.

"Нині український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину", – повідомив речник МЗС.

Так, посольство України оформлює чоловіку необхідні українські проїзні документи, а також домовляється про оплату авіаквитка.

За ініціативою дипломатів, співвітчизник також пройшов медичний огляд. Як зазначив речник МЗС, стан здоров'я чоловіка задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності.

Що відомо про затриманого в Таїланді громадянина України

Музиканта гурту "Бі-2" Гліб Колядін нещодавно з іншими учасниками групи заарештували та тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи. Він і розповів, що у Бангкоку музиканти у міграційному центрі зустріли українця Георгія Сутуріна, який перебуває там вже протягом трьох років.

За його словами, за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Музикант розповів, що чоловіку 58 років і за минулі три роки він втратив зв'язок зі своїм сином. Як зазначив чоловік, Сутурін потрапив туди ще до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни.

"Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. Він знає тільки, що у світі відбувається повний морок, – причому зі слів людей, які потрапляють у цю в'язницю. А головне, він не знає, живий його син чи ні і що з ним відбувається. Він дуже хоче повернутися до себе на Батьківщину. Його щиро шкода, і йому дуже хочеться допомогти", – сказав Колядін.