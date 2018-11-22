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      Геращенко отчиталась о первом заседании в Минске с участием Марчука

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      Евгений Марчук
      Евгений Марчук / Фото из открытых источников

      22 ноября в Минске закончилось заседание ТКГ и рабочих групп.

      Об этом сообщила заместительница председателя Верховной Рады Верховной Рады Ирина Геращенко.

      Читайте также: Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгение Марчуке

      Как проинформировал ее новоназначенный представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, заседание всех групп украинские переговорщики начали с протеста против псевдовыборов на Донбассе, организованных РФ и непризнанных миром, Украина требует немедленного роспуска псевдоучреждений.

      Украинская сторона на заседании всех рабочих групп, а также на ТКГ, сделала заявления о незаконности, нелегитимности так называемых выборов, не признание их международным.

      Украина предложила переформатировать политическую группу и начать это перефоратирование с самороспуска всех так называемых институций и учреждений республик в ОРДЛО. Украина также инициировала разведение военной техники по ст. Луганской на 26 ноября, в случае выполнения безопасностных предпосылок и соблюдения режима тишины,
      – написала Геращенко

      Относительно заложников, то украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности , ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. И передать россиянам их криминалитет, в обмен на политзаключенных Кремля. Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не привязанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября.

      Что такое минские соглашения?
      Соглашение о перемирии в войне на востоке Украины, достигнутое на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, представители оккупированных территорий Донетчины и Луганщины Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Текст соглашения не предусматривает какого-либо признания Донецкой и Луганской "народных республик", а лишь закрепляет за подконтрольными пророссийским боевикам территориями двух областей "особый статус" в составе Украины.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности Ирина Геращенко
      Источник: 24 канал
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