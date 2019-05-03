Геращенко получила письма от украинских политзаключенных: фото

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко получила письма от украинских политзаключенных Романа Сущенко и Зеври Абсеитова. Ребята поблагодарили украинцев за поддержку.

Первый вице-спикер написала на Facebook-странице, что на днях получила несколько писем. Роман Сущенко и Зеври Абсеитов в своих письмах поблагодарили каждого украинца, кто не забывает и пишет, поддерживает морально и психологически.

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Геращенко написала, что украинским политзаключенным очень важные новости из Украины, особенно в условиях информационного вакуума, когда из "всех федеральных каналов, которые можно смотреть в российских тюрьмах, об Украине – только глум и грязь".



Отрывок письма украинского политзаключенного//Фото из Facebook-страницы Ирины Геращенко

Первый вице-спикер добавила, что написала письма многим политзаключенным Кремля и военнопленным морякам. В некоторые российские тюрьмы можно направлять письма по электронной почте, в частности, Олегу Сенцову, Николаю Карпюку.



Отрывок письма пленника Кремля//Фото из Facebook-страницы Ирины Геращенко

Другим можно направлять только традиционные почтовые открытки – на русском, их просматривает тюремная цензура.

Всем передала привет с Родины и четко заверила, что их судьбы и вопрос освобождения остаются для Украины в центре внимания,

– отметила Геращенко.

Она добавила, что несмотря на смену власти неизменным остается внимание общества к теме заложников и общей битве за них, в которой нет власти и оппозиции, а "есть единственная цель – освободить".

Что известно о Романе Сущенко?Это – украинский журналист и политзаключенный.



30 сентября 2016 года его задержали и арестовали в Москве. Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины.



Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.

Что известно о Зеври Абсеитове?12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели ряд обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.