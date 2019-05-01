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      Как заставить Кремль отпустить украинских заложников

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      Кремль может отпустить украинских пленных только после давления санкций
      Кремль может отпустить украинских пленных только после давления санкций / Фото из открытых источников

      Российская Федерация реанимирует процесс освобождения незаконно арестованных украинцев, когда почувствует жесткое давление санкций. Однако, Кремль может согласиться на переговоры относительно пленных с новой властью Украины.

      Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак в эфире одного из телеканалов.

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      "На сегодняшний день Российская Федерация категорически отказывается обсуждать эти вопросы", – отметил Грымчак.

      Москва также может согласиться на переговоры по освобождению пленных с новой властью – с победителем выборов президента Владимиром Зеленским и его командой. Однако, Грымчак убежден, что "это ни к чему не приведет".

      Замминистра добавил, что простыми способами РФ нельзя заставить освободить украинцев. Нужны жесткие экономические ограничения.

      Санкции, санкции, санкции. Как только в России станет меньше масла и пушек, сразу появится желание мириться и быть цивилизованной страной,
      – подытожил он.

      Сколько украинцев находится в плену РФ?
      Россия незаконно удерживает в тюрьмах почти 80 украинцев. Часть из них осуждена на территории РФ, остальные – в оккупированном Крыму и Севастополе. Им предъявляют сфабрикованные политически мотивированные обвинения. Среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов и 24 украинских моряка, которые были захвачены вблизи Керченского пролива.

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      Теги: Новости России Санкции Юрий Гримчак Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Новости Украины Новости политики
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