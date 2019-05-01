Как заставить Кремль отпустить украинских заложников

Российская Федерация реанимирует процесс освобождения незаконно арестованных украинцев, когда почувствует жесткое давление санкций. Однако, Кремль может согласиться на переговоры относительно пленных с новой властью Украины.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Гримчак в эфире одного из телеканалов.

Читайте также: Зеленский встречался с родными пленных в России моряков: детали

"На сегодняшний день Российская Федерация категорически отказывается обсуждать эти вопросы", – отметил Грымчак.

Москва также может согласиться на переговоры по освобождению пленных с новой властью – с победителем выборов президента Владимиром Зеленским и его командой. Однако, Грымчак убежден, что "это ни к чему не приведет".

Замминистра добавил, что простыми способами РФ нельзя заставить освободить украинцев. Нужны жесткие экономические ограничения.

Санкции, санкции, санкции. Как только в России станет меньше масла и пушек, сразу появится желание мириться и быть цивилизованной страной,

– подытожил он.

Сколько украинцев находится в плену РФ?

Россия незаконно удерживает в тюрьмах почти 80 украинцев. Часть из них осуждена на территории РФ, остальные – в оккупированном Крыму и Севастополе. Им предъявляют сфабрикованные политически мотивированные обвинения. Среди украинских политзаключенных в России – Олег Сенцов, Станислав Клих, Павел Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи, Ремзи Меметов, Нури Примов и 24 украинских моряка, которые были захвачены вблизи Керченского пролива.