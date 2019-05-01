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      Як змусити Кремль відпустити українських заручників

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      Кремль може відпустити українських полонених лише після тиску санкцій
      Кремль може відпустити українських полонених лише після тиску санкцій / Фото з відкритих джерел

      Російська Федерація реанімує процес звільнення незаконно арештованих українців, коли відчує жорсткий тиск санкцій. Проте, Кремль може погодитися на переговори щодо полонених з новою владою України.

      Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрій Гримчак в ефірі одного з телеканалів.

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      "На сьогоднішній день Російська Федерація категорично відмовляється обговорювати ці питання", – наголосив Гримчак.

      Москва також може погодитися на переговори щодо звільнення полонених із новою владою – з переможцем виборів президента Володимиром Зеленським та його командою. Однак, Гримчак пеконаний, що "це ні до чого не приведе".

      Заступник міністра додав, що простими способами РФ не можна змусити звільнити українців. Потрібні жорсткі економічні обмеження.

      Санкції, санкції, санкції. Як тільки у Росії стане менше масла і гармат, відразу з'явиться бажання миритися і бути цивілізованою країною,
      – підсумував він.

      Скільки українців перебуває у полоні РФ? Росія незаконно утримує у в'язницях майже 80 українців. ЧАстина з них засуджена на території РФ, решту - в окупованому Криму та Севастополя. Їм висувають сфабриковані політично вмотивовані звинувачення. Серед українських політв'язнів у Росії – Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко, Казим Аметов, Асан Чапух, Бекір Дегерменджі, Ремзі Меметов, Нурі Примов та 24 українські моряки, що були заховлені поблизу Керченської протоки.

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      Теги: Санкції Юрій Гримчак Заручники Україна – Росія Новини Росії Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини України Новини політики
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