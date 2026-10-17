16 октября глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о беспрецедентных успехах оккупантов на фронте. Институт изучения войны оценил, насколько заявленные врагом цифры далеки от реальности.

Насколько Герасимов и Путин заявили неправду?

По словам Герасимова, с 1 сентября 2026 года российские войска захватили более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

В то же время аналитики ISW установили: с 1 сентября оккупанты утратили контроль над 122 квадратными километрами

В течение октября 2026 года российские войска в среднем теряли по 7 квадратных километров территории ежедневно.

Сам Путин также сделал неправдивое заявление. Он сказал, что с начала 2026 года российские войска якобы захватили около 6500 квадратных километров территории и 310 населенных пунктов.

Однако на самом деле 1 января 2026 года российские войска оккупировали около 100 квадратных километров территории и 69 населенных пунктов.

Что на самом деле происходит в Харьковской и Сумской областях?

Герасимов заявил, что российская группировка войск "Север" завершила окружение украинских сил на севере Харьковской области и захватила 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов. Однако никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.

Командующий российской группировкой войск "Север" генерал-полковник Евгений Никифоров заявил, что так называемая "пояс безопасности" вдоль российско-украинской границы простирается более чем на 600 километров.

По его словам, 465 километров этой территории, то есть около 75%, находятся под контролем России. В то же время, по оценке ISW, российские войска контролируют лишь 205,77 квадратных километра этой полосы.

Никифоров также заявил, что с марта 2024 года, когда Путин объявил о создании демилитаризованной "санитарной зоны" в Харьковской области, российские войска захватили более 3000 квадратных километров территории.[

Однако, по данным ISW, с начала 2026 года российские войска смогли в целом расширить контролируемую территорию в Харьковской области лишь на 114,66 квадратных километра и захватить пять населенных пунктов.

Кроме того, Никифоров утверждал, что летом и осенью 2026 года российские войска захватили 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров территории Сумской области.

По оценке ISW, с начала 2026 года Россия захватила в Сумской области 99,1 квадратного километра территории.

Реальная ситуация на фронте / Карты ISW

Какую чушь выдали в Кремле о Донецкой области?

Герасимов утверждал, что с сентября 2026 года российские войска захватили около 500 квадратных километров территории и 23 населенных пункта Донецкой области.

Путин, со своей стороны, заявил, что под контролем Украины остаются 2748 квадратных километров области – чуть более 10% ее территории.

По оценке ISW, с 1 сентября российские войска захватили три населенных пункта, но в целом утратили контроль над 198,28 квадратных километра территории Донецкой области.

В то же время под контролем Украины находятся 5530 квадратных километров области, или 20,4% ее территории.

Герасимов заявлял, что россияне вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки и добрались до окраин Краматорска. На самом деле оккупанты находятся как минимум в 12 километрах от Дружковки и в 9 километрах от Краматорска.

Россия также заявила о захвате Доброполья. Аналитики ISW не обнаружили доказательств продвижения российских войск непосредственно в город, за исключением ограниченных попыток проникновения.

Что придумали в России о Запорожье?

Путин заявил, что украинские войска контролируют лишь 16,5% территории Запорожской области. На самом деле под контролем Украины находятся 24,6% области.

Герасимов утверждал, что российские войска захватили Малокатериновку, расположенную непосредственно на юг от Запорожья, и находятся в 5 километрах от южных окраин города.

Однако российские войска расположены как минимум в 20,95 километрах от Запорожья. Если учитывать вражеские проникновения, это расстояние составляет 11,6 километра.

Герасимов также заявил, что с сентября 2026 года российская группировка войск "Восток" захватила более 180 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов на востоке Запорожской области.

По данным ISW, с 1 сентября российские войска захватили в Запорожской области 104,5 квадратных километра территории и восемь населенных пунктов.