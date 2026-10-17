16 жовтня очільник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про нечувані досягнення окупантів на фронті. Інститут вивчення війни оцінив, наскільки заявлені ворогом цифри далекі від реальності.

Наскільки Герасимов і Путін збрехали?

За словами Герасимова, з 1 вересня 2026 року російські війська захопили понад 1800 квадратних кілометрів території та 92 населені пункти.

Водночас аналітики ISW встановили: з 1 вересня окупанти втратили контроль над 122 квадратними кілометрами

Упродовж жовтня 2026 року російські війська в середньому втрачали по 7 квадратних кілометрів території щодня.

Сам Путін теж зробив брехливу заяву. Він сказав, що від початку 2026 року російські війська нібито захопили близько 6500 квадратних кілометрів території та 310 населених пунктів.

Втім, насправді 1 січня 2026 року російські війська окупували близько 100 квадратних кілометрів території та 69 населених пунктів.

Що насправді відбувається на Харківщині та Сумщині?

Герасимов заявив, що російське угруповання військ "Північ" завершило оточення українських сил на півночі Харківської області та захопило 461 квадратний кілометр території й 28 населених пунктів. Однак жодних доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

Командувач російського угруповання військ "Північ" генерал-полковник Євген Нікіфоров сказав, що так звана "смуга безпеки" вздовж російсько-українського кордону простягається більш ніж на 600 кілометрів.

За його словами, 465 кілометрів цієї території, тобто близько 75%, перебувають під контролем Росії. Водночас, за оцінкою ISW, російські війська контролюють лише 205,77 квадратного кілометра цієї смуги.

Нікіфоров також заявив, що від березня 2024 року, коли Путін оголосив про створення демілітаризованої "санітарної зони" на Харківщині, російські війська захопили понад 3000 квадратних кілометрів території.[

Однак, за даними ISW, від початку 2026 року російські війська змогли загалом розширити контрольовану територію в Харківській області лише на 114,66 квадратного кілометра та захопити п'ять населених пунктів.

Крім того, Нікіфоров стверджував, що влітку та восени 2026 року російські війська захопили 14 населених пунктів і понад 300 квадратних кілометрів території Сумської області.

За оцінкою ISW, від початку 2026 року Росія захопила в Сумській області 99,1 квадратного кілометра території.

Реальна ситуація на фронті / Карти ISW

Яку маячню видали у Кремлі про Донеччину?

Герасимов стверджував, що з вересня 2026 року російські війська захопили близько 500 квадратних кілометрів території та 23 населені пункти Донецької області.

Путін, зі свого боку, заявив, що під контролем України залишаються 2748 квадратних кілометрів області – трохи більше ніж 10% її території.

За оцінкою ISW, із 1 вересня російські війська захопили три населені пункти, але загалом втратили контроль над 198,28 квадратного кілометра території Донецької області.

Водночас під контролем України перебувають 5530 квадратних кілометрів області, або 20,4% її території.

Герасимов казав, що росіяни увійшли до південно-східної та південно-західної частин Дружківки й дісталися околиць Краматорська. Насправді окупанти перебувають щонайменше за 12 кілометрів від Дружківки та за 9 кілометрів від Краматорська.

Росія також заявила про захоплення Добропілля. Аналітики ISW не виявили доказів просування російських військ безпосередньо в місто, за винятком обмежених спроб проникнення.

Що вигадали у Росії про Запоріжжя?

Путін заявив, що українські війська контролюють лише 16,5% території Запорізької області. Насправді, ід контролем України перебувають 24,6% області.

Герасимов стверджував, що російські війська захопили Малокатеринівку, розташовану безпосередньо на південь від Запоріжжя, і перебувають за 5 кілометрів від південних околиць міста.

Однак російські війська розташовані щонайменше за 20,95 кілометра від Запоріжжя. Якщо враховувати ворожі інфільтрації, ця відстань становить 11,6 кілометра.

Герасимов також заявив, що з вересня 2026 року російське угруповання військ "Схід" захопило понад 180 квадратних кілометрів території та 10 населених пунктів на сході Запорізької області.

За даними ISW, із 1 вересня російські війська захопили в Запорізькій області 104,5 квадратного кілометра території та вісім населених пунктів.