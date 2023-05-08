Об этом сообщили аналитики Института изучения войны. Они считают, что потребность Герасимова вести переговоры с подчиненными командирами свидетельствует о том, что проблемы с цепью командования оказывают значительное влияние на способность российских военных вести слаженные операции на театре действий.

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Россия не может координировать работу войск

Составители отчета говорят, что должность главнокомандующего должна в принципе позволять Герасимову командовать любым российским подразделением или командиром сухопутных войск в Украине, даже возглавляющими нерегулярные формирования, такие как "Вагнер" и "Ахмат".

Пригожин и Кадыров, похоже, способны принимать в значительной степени независимые решения относительно своих сил, однако это явление становится тем заметнее, чем дольше эти силы имеют фактический контроль над определенными участками фронта.

Эти события подвергают сомнению способность России координировать согласованную оборонную кампанию на всем театре военных действий. Российское военное командование, похоже, все больше делегирует ответственность за разные участки фронта в Украине разным российским командирам, тогда как власть командующего всего театра военных действий продолжает уменьшаться.

– говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие разные зоны ответственности.

Почему Путин не устранит Герасимова

В ISW считают, что Путин вряд ли отстранит Герасимова от должности главного командующего из-за соображений репутации. Считается, что публичный подрыв Пригожина и Кадырова относительно Герасимова может оказать длительное влияние на власть главнокомандующего.

Впрочем, Путин может стремиться вознаграждать любимых командиров ответственностью за пределы их официальных должностей вместо того, чтобы прямо назначать их на высшие должности.

Российская армия вряд ли решит эти проблемы командования в ближайшее время, поэтому такие проблемы, вероятно, окажут влияние на то, как российские силы на разных направлениях будут реагировать на потенциальные украинские контрнаступательные операции.