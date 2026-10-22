Об этом сообщили в ВАКС.

Какие ограничения оставили для Галущенко?

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил действие процессуальных обязательств Галущенко еще на два месяца. Согласно решению суда, бывший министр энергетики по-прежнему обязан:

являться по вызову детективов НАБУ, прокуроров САП или суда;

не покидать Киев и Киевскую область без соответствующего разрешения;

сообщать правоохранительным органам об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

хранить сданные в Государственную миграционную службу паспорта для выезда за границу и другие документы, позволяющие покинуть Украину.

В то же время суд отказал в продлении обязанности носить электронный браслет. Таким образом, Галущенко больше не обязан использовать электронное средство контроля.

Причины такого решения пока неизвестны. В ВАКС отметили, что мотивы судьи будут изложены в полном тексте постановления, которое впоследствии будет опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в энергетике в рамках операции "Мидас". По данным следствия, участники схемы получали откат в размере 10–15 % от контрактов "Энергоатома", а через эти махинации прошло около 100 миллионов долларов. В феврале 2026 года Герману Галущенко сообщили о подозрении в рамках этого дела.

