Об этом сообщили в ВАКС.
Какие ограничения оставили для Галущенко?
Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил действие процессуальных обязательств Галущенко еще на два месяца. Согласно решению суда, бывший министр энергетики по-прежнему обязан:
- являться по вызову детективов НАБУ, прокуроров САП или суда;
- не покидать Киев и Киевскую область без соответствующего разрешения;
- сообщать правоохранительным органам об изменении места жительства;
- воздерживаться от общения с определенными лицами;
- хранить сданные в Государственную миграционную службу паспорта для выезда за границу и другие документы, позволяющие покинуть Украину.
В то же время суд отказал в продлении обязанности носить электронный браслет. Таким образом, Галущенко больше не обязан использовать электронное средство контроля.
Причины такого решения пока неизвестны. В ВАКС отметили, что мотивы судьи будут изложены в полном тексте постановления, которое впоследствии будет опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупционную схему в энергетике в рамках операции "Мидас". По данным следствия, участники схемы получали откат в размере 10–15 % от контрактов "Энергоатома", а через эти махинации прошло около 100 миллионов долларов. В феврале 2026 года Герману Галущенко сообщили о подозрении в рамках этого дела.